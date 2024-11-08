'Я согласна с Трампом': премьер Дании заявила, что Европа должна больше поддерживать Украину

На саммите в Будапеште в четверг, 7 ноября, премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Европа должна больше поддерживать Украину. И что в этом вопросе она согласна с Дональдом Трампом.

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Об этом политик заявила журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества. Ее слова передает "Укринформ"

"Мы тесно сотрудничаем с американцами в отношении Украины уже более двух с половиной лет, и я надеюсь, что мы продолжим это делать. Но я согласна, когда будущий президент Трамп говорит, что Европа должна быть в состоянии делать больше самостоятельно. Я полностью согласна с этим ", - сказала Фредериксен.

Однако политик подчеркнула важность сохранения сильных отношений между США и Европой, ведь "трансатлантический альянс является важнейшим альянсом для нас как европейцев".

"Конечно, Украина является одним из наших приоритетов, но мы должны строить более сильную оборону Европы в целом", – резюмировала Фредериксен.

Ранее стало известно о том, что более 40 лидеров стран ЕС призвали Дональда Трампа продолжать поддерживать Украину. Они отметили, что после победы политика на президентских выборах в США он должен избегать торговых войн. Также они считают, что он должен воздерживаться от нарушения мирового порядка.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он отметил, что при лидерстве Трампа Украина и США "имеют потенциал для еще более крепкого сотрудничества".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, выступил на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Венгрии в Будапеште. В своей речи он заявил, что только сила может стать залогом стабильного мира в Европе, а объятия с диктатором Владимиром Путиным не помогут прекратить войну.

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