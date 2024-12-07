Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине: Зеленский поблагодарил за усиление воздушного щита

В Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 от Дании. Усиление воздушного щита страны позволит эффективнее отражать российские ракетные и дроновые атаки.

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Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Дании за лидерство в защите жизни украинцев. Об этом глава государства написал в Telegram.

По словам президента, предоставленные Данией истребители F-16 из первой партии уже сбивают российские ракеты, спасают людей и инфраструктуру Украины. Благодаря второй партии самолетов страна будет еще более эффективно отражать вражеское атаки.

"Предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру. Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор", – заявил президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что истребители F-16 показывают себя крайне эффективно при отражении российских ударов. Глава государства отметил, что во время последней массированной атаки оккупантов пилоты F-16 уничтожили большое количество крылатых ракет.

Напомним, Дания уже передала Украине первую партию (шесть истребителей F-16) из 19. Недавно было известно, что следующая партия самолетов будет передана Украине до конца 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия готовит для Украины новый пакет помощи. Он будет составлять 500 млн евро. Пакет помощи будет включать в себя истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.

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