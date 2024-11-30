'Они эффективны': Зеленский рассказал, сколько российских ракет сбили F-16 во время последней массированной атаки

Президент Владимир Зеленский заявил, что истребители F-16 показывают себя крайне эффективно при отражении российских ударов. Глава государства отметил, что во время последней массированной атаки оккупантов пилоты F-16 уничтожили большое количество крылатых ракет.

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При этом гарант подчеркнул, что Украина имеет пока небольшое количество таких самолетов. Об этом Зеленский рассказал в интервью Sky News.

По словам президента, благодаря применению истребителей F-16 Украине удается гораздо эффективнее отражать атаки российской оккупационной армии. В частности, во время массированной ракетной атаки утром 28 ноября пилоты F-16 сбили 7 крылатых ракет.

Также Зеленский подчеркнул, что на данный момент Украина имеет небольшое количество таких истребителей на вооружении. Однако эффективность F-16 очень высока.

"Как работают F-16 сегодня? Очень хорошо. Отлично. У нас очень мало этих самолетов. Что они делают сейчас? Они уничтожили семь крылатых ракет две ночи назад. Семь ракет, летевших по инфраструктуре, гражданской инфраструктуре", – рассказал президент Украины.

Напомним, Дания уже передала Украине первую партию (шесть истребителей F-16) из 19. Ожидается, что следующая партия самолетов будет передана Украине до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Нидерланды передали в учебный центр в Румынии уже последние из обещанных истребителей F-16. Их, в частности, используют для подготовки украинских пилотов.