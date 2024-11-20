Нидерланды передали учебному центру в Румынии все обещанные F-16 для подготовки украинских пилотов

В среду, 20 ноября, стало известно, что Нидерланды передали в учебный центр в Румынии уже последние из обещанных истребителей F-16. Их, в частности, используют для подготовки украинских пилотов.

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Такое заявление опубликовал Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х (Twitter). Сначала на них учились только румынские пилоты, а теперь и украинские.

"Подготовка как можно большего количества пилотов F-16 имеет решающее значение для защиты Украины от российских воздушных атак. В настоящее время мы доставили в Румынию всего 18 истребителей, которые, в частности, используются для подготовки украинских пилотов", – написал Брекельманс.

На сайте Минобороны отмечается, что для учебного центра в Румынии передано последние два истребителя F-16 из обещанных Нидерландами.

Подробности

На данный момент 18 самолетов F-16 для обучения пилотов уже передали Нидерланды. Первые истребители были поставлены годом ранее, в ноябре 2023 года.

Учебный центр на авиабазе Фетешть был открыт в ноябре 2023 года в рамках усилий союзников по обучению украинских пилотов.

Ранее также стало известно о том, что Дания уже передала Украине первую партию (шесть истребителей F-16) из 19. Ожидается, что следующая партия самолетов будет передана Украине до конца 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что до конца года Воздушные силы ВСУ вряд ли получат полную эскадрилью F-16 из 20 самолетов. По прогнозу издания, на такое количество Киев может рассчитывать только к середине следующего года.

Ранее в Пентагоне заявили, что летчики ВСУ должны свободно владеть английским. Только тогда новая группа сможет начать обучение в США.

В конце сентября Нидерланды официально простились с F-16, в стране был списан последний самолет этой серии. Вместо них на вооружение принято F-35. В минобороны Нидерландов заявили, что "дарят" Украине последние F-16 для борьбы с РФ.