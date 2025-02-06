В скором времени приступят к выполнению боевых задач: в Минобороны Украины подтвердили получение истребителей Mirage 2000

В четверг, 6 февраля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили истребители от Франции и Королевства Нидерланды – долгожданные Mirage 2000, а также дополнительные F-16. Эти боевые борта в скором времени приступят к выполнению военных задач.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он подчеркнул, что эти истребители уже в Украине.

"Украинское небо становится более защищенным. Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление – первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов", – заявил он.

Умеров отметил, что эти боевые машины в скором времени приступят к выполнению боевых задач, усиливая оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии.

Он также выразил благодарность Франции за этот стратегически важный вклад в украинскую безопасность.

"Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба", – подчеркнул министр.

В то же время, Умеров отметил, что поддержка Нидерландов – это еще один весомый шаг, который приближает Украину к победе и обеспечивает надежную защиту украинских городов и мирных граждан.

"Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше. Спасибо союзникам за доверие, решительность и неизменную поддержку Украины!" – подытожил глава Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Францию ​​и Нидерланды за весомое усиление Воздушных сил истребителями. Об этом глава государства сказал в своем традиционном обращении к украинцам.

"Я хочу сегодня поблагодарить Францию, лично президента Макрона за выполнение наших договоренностей. Наши Воздушные силы дополнены теперь "миражами", французскими самолетами, и это еще один этап развития украинской военной авиации. Сможем выполнять больше задач. Также спасибо Нидерландам – есть новая поставка F-16, и это весомо", – подчеркнул президент.

Напомним, накануне Владимир Зеленский провел совещание по развитию Воздушных сил, на котором речь шла и о военной авиации. Зеленский анонсировал появление французских истребителей Mirage 2000 в украинском небе, которые усилят нашу оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция обещала поставить Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5F до конца первого квартала 2025 года. Украинские пилоты и механики завершили летную подготовку на этих самолетах в конце прошлого года.

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