Воздушные силы предупредили о запуске российских БПЛА: объявлена тревога

Поздно вечером 2 июля войска Российской Федерации запустили иранские дроны-камикадзе типа Shahed в сторону Украины. Оккупанты в очередной раз попытались посреди ночи ударить по нашей стране.

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Зафиксированный запуск БПлА подтвердил официальный Telegram-канал Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение было опубликовано в 23:12.

Shahed (количество пока неизвестно) противник запустил из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ). Военные предупреждали: согласно подсчетам, в воздушное пространство Украины дроны-камикадзе могли зайти около полуночи. Так и произошло: в 00:01 Воздушные силы заявили, что угроза ударов вражескими БпЛА оглашена для Днепропетровской и Запорожской областей. В 00:17 воздушная тревога распространилась также на Херсонскую, Николаевскую области.

Военные призывали украинцев не игнорировать сирены и спускаться в укрытия.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в этот же день (2 июля) в российском Приморско-Ахтарске прогремел мощный взрыв в районе военного аэродрома. Именно оттуда ВС РФ запускают иранские дроны-камикадзе по Украине.

– В России заверили, что жертв и пострадавших не было, а также показали фото и видео, как утверждается, последствий взрыва. На опубликованных кадрах видна крупная воронка в земле глубиной около 4 м и диаметром 10 м. При этом местные жители фиксировали дым в небе.

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