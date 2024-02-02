Воздушные силы сбили российский разведывательный беспилотник ZALA. Видео

Воины Сил обороны Украины прямым попаданием уничтожили российский разведывательный беспилотник "ZALA". Момент уничтожения вражеской "птички" попал на видео.

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Кадры опубликовали на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины в пятницу, 2 февраля. Войска России лишились БПЛА на Херсонщине.

Технику у врага отминусовали бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

"По результатам боевой работы в течение дня 2 февраля 2024 года в Херсонской области, воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "ZALA", – сказано в сообщении.

Отметим, что российские беспилотники ZALA названы в честь производителя компании ZALA AERO. Они спроектированы по схеме "летающее крыло" и оснащаются дневной камерой с 60-кратным оптическим увеличением и тепловизионным модулем.

Такой дрон может находиться в воздухе до четырех часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2023 года гендиректор российского производства Lancet Zala Aero Александр Захаров хвастался, что может увеличить производство БПЛА в пятьдесят раз. Однако вместо увеличения количества российских "Ланцетов" на войне украинские военные наблюдают их уменьшение. Это может быть следствием успешной украинской спецоперации.

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