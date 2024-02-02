Воздушные силы сбили российский разведывательный беспилотник ZALA. Видео
Воины Сил обороны Украины прямым попаданием уничтожили российский разведывательный беспилотник "ZALA". Момент уничтожения вражеской "птички" попал на видео.
Кадры опубликовали на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины в пятницу, 2 февраля. Войска России лишились БПЛА на Херсонщине.
Технику у врага отминусовали бойцы Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".
"По результатам боевой работы в течение дня 2 февраля 2024 года в Херсонской области, воинами Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БПЛА "ZALA", – сказано в сообщении.
Отметим, что российские беспилотники ZALA названы в честь производителя компании ZALA AERO. Они спроектированы по схеме "летающее крыло" и оснащаются дневной камерой с 60-кратным оптическим увеличением и тепловизионным модулем.
Такой дрон может находиться в воздухе до четырех часов.
Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2023 года гендиректор российского производства Lancet Zala Aero Александр Захаров хвастался, что может увеличить производство БПЛА в пятьдесят раз. Однако вместо увеличения количества российских "Ланцетов" на войне украинские военные наблюдают их уменьшение. Это может быть следствием успешной украинской спецоперации.
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