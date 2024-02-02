Украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского БПЛА - Forbes

В июле 2023 года гендиректор российского производства Lancet Zala Aero Александр Захаров хвастался, что может увеличить производство БПЛА в пятьдесят раз. Однако вместо увеличения количества российских "ланцетов" на войне, украинские военные наблюдают их уменьшение. Это может быть следствием успешной украинской спецоперации.

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Такое мнение распространяет Forbes. Издание утверждает, что предположение подтверждается информацией украинской OSINT-группы " Мольфар ", занимающейся диверсионными операциями в России.

Взрыв под Москвой

Напомним: в августе прошлого года произошел мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде. Сначала в РФ уверяли, что над предприятием был сбит украинский беспилотник. Позже стало известно, что взрыв был на складе компании по производству фейерверков Piro Ross.

Арестованный гендиректор Piro Ross Сергей Чанкаев отрицает, что взрыв имел какое-либо отношение к его компании. По его словам, взрыв произошел в другом здании.

Издание, "учитывая российскую практику сокрытия информации", предполагает, что взрыв произошел именно в помещениях Загорского оптико-механического завода, который был поставщиком отдельных узлов Lancet Zala Aero. "Доказанной связи между заводом под Москвой и производством дронов-камикадзе нет. Однако очевидно, взрыв имел эффект", - отмечает Forbes и показывает статистику уменьшения российских "ланцетов" на войне.

ZALA Lancet является самым смертоносным российским БпЛА

Беспилотный борозий ZALA Lancet предназначен для поражения наземной техники и других важных целей как на переднем крае, так и в тылу. Производитель также проводит эксперименты по поражению крупных вражеских ударных БПЛА в полете.

Forbes называет этот беспилотник "самым смертоносным российским БПЛА", ссылаясь на слова главнокомандующего ВСУ Залужного.

"Ланцет" имеет максимальную дальность полета 40-50 км и максимальную взлетную массу около 12 кг. Максимальное время полета всего 40 минут. В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и кумулятивными боевыми частями.

Дрон имеет оптико-электронную наводку и блок телевизионной наводки, что позволяет управлять боеприпасом на конечном этапе. Не использует спутниковую навигацию и имеет защиту от лазерного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, на вражеском аэродроме "Бельбек" вблизи Севастополя в оккупированном Крыму в результате ракетной атаки в ряды "двухсотых" перешли 10 российских военнослужащих. Среди ликвидированных фигурирует командир авиационной эскадрильи истребительного полка Александр Татаренко.

А в ночь на 1 февраля воины спецподразделения "Group 13" ГУР уничтожили ракетный катер ЧФ РФ, совершавший рейд. На борту русского катера были ракеты. На уничтоженном ракетном катере также могло находиться до 40 человек экипажа.

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