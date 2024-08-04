Воздушные силы ВСУ впервые показали на видео запуск ракет Storm Shadow по целям в Крыму

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины впервые обнародовали видео запуска ракет Storm Shadow по целям в оккупированном Крыму. Такими ракетами, в частности, был поражен штаб Черноморского флота РФ в Севастополе.

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Соответствующий ролик 4 августа, в День Воздушных сил, опубликовал командующий ВС Николай Олещук в официальном Telegram-канале. Он отметил, что защитники украинского неба немало сделали для того, чтобы давать отпор агрессору в воздухе.

"Победа на земле куется в небе!" С таким лозунгом я обращался к командующим воздушными силами стран-НАТО год назад, призывая коллег создать прочную авиационную коалицию, о закрытом небе над Украиной и о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны говорили с партнерами еще накануне полномасштабного вторжения, ведь все понимали, насколько важно держать небо чистым. Поэтому мы предприняли немало подготовительных мер, чтобы выдержать удар и дать достойный отпор воздушному нападению противника", – рассказал Олещук.

Он добавил, что битва за небо продолжается, ведь круглосуточно РФ атакует украинцев бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными БПЛА.

"Воздушные силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. Насколько это возможно, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле", – заявил командующий.

За два с половиной года Воздушные силы ВСУ уничтожили более 8 тыс. воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и дронов. Украинские пилоты совершили более 20 тыс. боевых вылетов, большинство – на боевое применение авиационных средств поражения, рассказал Олещук.

"Все это стало возможным и благодаря мощной поддержке наших западных партнеров. Спасибо им за сознательную позицию в защите мира и демократии, наших людей! Качественно и умело применяя современное западное вооружение, воины Воздушных сил проявили незаурядное мужество, героизм, профессионализм и изобретательность", – отметил он.

Также Олещук рассказал, что за время полномасштабной войны с РФ за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, "4475 военнослужащих Воздушных сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25, к сожалению, посмертно..."

"Сейчас я поздравляю всех военнослужащих и ветеранов Воздушных сил с 20-летием, спасибо всем, кто прилагает максимум усилий для нашей победы! Спасибо партнерам, волонтерам, гражданскому обществу, всем, кто помогает становиться нам сильнее в борьбе за мир и свободу для нашей Украины!" – говорится в публикации Олещука.

Как сообщал OBOZ.UA, каждое первое воскресенье августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. К моменту полномасштабного вторжения украинские ВС имели очень ограниченный потенциал и вынуждены были использовать его осторожно. И даже несмотря на это, враг не смог получить абсолютного преимущества в воздухе, говорится в материале OBOZ.UA.

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов Воздушных сил с профессиональным праздником и отметил, что Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит нашему государству и защищает жизнь людей от террора РФ.

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