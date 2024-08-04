Зеленский в День Воздушных Сил: наши воины уже уничтожили сотни самолетов и вертолетов РФ, но смогут еще больше

Президент Владимир Зеленский поздравил защитников с Днем Воздушных Сил ВСУ. Глава государства отметил, что Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит нашему государству и защищает жизнь людей от российского террора.

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Зеленский подчеркнул, что наши воины уже уничтожили тысячи российских ракет и дронов, а также сотни вражеских боевых самолетов и вертолетов. Об этом президент заявил в своем Telegram.

По словам президента, с первых дней войны Украина противостоит российским ударам с воздуха. Глава государства заверил, что страна делает все, чтобы украинские воздушные силы смогли еще эффективнее противостоять российской агрессии.

"Сегодня мы особенно благодарим всех наших защитников неба – украинских воинов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины – за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость. С первых дней этой войны Украина противостоит российским ударам с воздуха. И наши воины уже уничтожили тысячи российских ракет и дронов, сотни российских боевых самолетов и вертолетов. Это значительные результаты. И мы делаем все, чтобы украинские воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут!", – заявил президент.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что Украина предприняла немало подготовительных мер, чтобы выдержать удар и дать достойный отпор воздушному нападению противника. Генерал-лейтенант подчеркнул, что Воздушные силы бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины отражают удары врага – уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага из воздуха и держат оборону на земле.

"За два с половиной года воздушные силы уничтожили более 8000 воздушных целей врага: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников. Украинские пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство – на боевое применение авиационных средств поражения. Всё это стало возможным благодаря мощной поддержке наших западных партнеров. Благодарю их за сознательную позицию в защите мира и демократии, наших людей!", – заявил Олещук.

Также он отметил, что в период широкомасштабного вторжения за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, 4475 военнослужащих Воздушных Сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25 из которых – посмертно.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что в начале полномасштабной агрессии российские оккупанты были уверены, что первыми ракетными ударами они полностью уничтожили украинские воздушные силы, но защитники украинского неба дали захватчикам мощное сражение. Генерал подчеркнул, что воины противовоздушной обороны с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии эффективно отражали ракетные атаки, и своими самоотверженными профессиональными действиями сорвали планы агрессора.

"Большое спасибо ветеранам Воздушных сил, которые в первые часы полномасштабной вооруженной агрессии вернулись в ряды Вооруженных Сил Украины и стали в защиту украинского неба. Склоняю голову в скорби по каждому украинскому защитнику и защитнице, которые навсегда остались в украинском небе... Вечная память и вечная слава Героям украинского неба! Благодарю каждого воина и работника Воздушных Сил за храбрость, стойкость, жертвенность во имя украинского народа и за ежедневную неутомимую борьбу и труд, который приближает Украинскую Победу! Особенно моя благодарность тем, кто без устали, ежедневно готовит для российских оккупантов новые сюрпризы – утилизируя российские самолеты и ракеты", – отметил Сырский.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что защитники неба ежедневно демонстрируют свое мастерство, выполняя задания в сверхсложных боевых условиях.

"Посипака, Кочегар, Тарасик, Nomad, Радик, Бджоляр, Juice, Blue Helmet, Magic, Flash, Дед, Лысый, Ткач, Пархом, Псих, Чумак, Листик, Антон, Среда, Благов – позывные наших летчиков, которые ценой собственной жизни с первые дни российского вторжения без колебаний встали на защиту Родины и не позволили оккупантам чувствовать себя свободно, обстреливая наши мирные города и села", – отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 4 августа сбили все пять российских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Вместе с тем враг нанес удары четырьмя ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 31 июля издание Bloomberg сообщило, что первая партия долгожданных истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину. Количество поставленных самолетов якобы невелико.

– В ОП заявили, что не будут официально подтверждать эту информацию: "ни да", ни "нет". Там объяснили, что это "фактор существенного выживания", поэтому не нужно точно говорить, есть ли у нас эти истребители. Сообщения о якобы поступлении F-16 пока не подтвердили и в США.

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