Возглавляла оккупированное село в Харьковской области: депутату поселкового совета сообщили о подозрении. Фото
Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении коллаборантке, которая согласилась на сотрудничество с врагом во время оккупации Харьковской области. Депутат Боровского поселкового совета Изюмского района согласилась занять должность "гауляйтера" села Подвысокое.
На правах "помощницы" назначенного оккупантами "начальника Боровского ТУ ВЦА" она участвовала в совещаниях "оккупационных властей", собирала для захватчиков списки местных жителей и нанимала на работу других предателей. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Так, в ходе расследования сотрудники Нацполиции разоблачили депутата Боровского поселкового совета, которая во время оккупации Изюмского района согласилась на сотрудничество с захватчиками и стала "старостой" Подвысокого в структуре оккупационных властей.
На правах "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области (с. Подвысокое)" предательница "участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, нанимала на работу работников, собирала и формировала списки местных жителей, которые в дальнейшем передавала новой "власти".
Следователи также установили, что на сотрудничество с врагом коллаборантка согласилась добровольно.
"Правоохранители разоблачили депутата. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнули в ОГПУ.
В настоящее время руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату Боровского поселкового совета Изюмского района Харьковской области VIII созыва по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет с возможной конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине заочно сообщили о подозрении коллаборанту, ему грозит 12 лет с конфискацией. Предатель – бывший "афганец" – при оккупантах возглавил местную телерадиокомпанию и обеспечивал захватчиков интернетом, а также помогал им настраивать украденные сервера под нужды РФ.
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