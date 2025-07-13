Возле энергоблоков нашли гильзы: в МАГАТЭ сообщили о стрельбе на Запорожской АЭС

Команда МАГАТЭ, которая работает на Запорожской АЭС, зафиксировала более сотни выстрелов из стрелкового оружия неподалеку от энергоблоков поздно вечером 12 июля. Рядом с реакторами нашли гильзы.

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Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он назвал инцидент неприемлемым проявлением военной деятельности возле атомного объекта, что потенциально угрожает ядерной безопасности.

Члены команды сообщили, что большое количество выстрелов, которые неоднократно раздавались примерно с 22:00 до 23:00 по местному времени, было необычным.

Во время утреннего осмотра территории представители миссии обнаружили многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные возле энергоблоков №5 и №6. Не было зафиксировано никаких признаков разбитых окон или других физических повреждений.

Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС ищет дополнительную информацию об инциденте.

"Такая военная деятельность на крупной атомной электростанции или вблизи нее явно неприемлема", – сказал Гросси.

События на станции произошли на фоне роста количества атак беспилотников и других инцидентов с участием БПЛА вблизи ЗАЭС и других ядерных объектов в Украине в течение последних месяцев. Всего несколько дней назад сообщалось об ударе в Энергодаре – городе, где проживает большинство персонала станции.

Генеральный директор МАГАТЭ повторил свою глубокую обеспокоенность очевидным увеличением использования БПЛА вблизи атомных электростанций с начала этого года, заявив, что такое оружие представляет явную угрозу для ядерной безопасности.

Любой удар беспилотника по ядерному объекту будет нарушать Семь незаменимых столпов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта, а также Пять принципов обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС, изложенных Генеральным директором в марте 2022 года и мае 2023 года соответственно.

"Мы наблюдаем явную эскалацию ударов беспилотников во время этой войны, что также влияет на атомные электростанции Украины и потенциально подвергает их еще большей опасности. Как я неоднократно заявлял, любое военное нападение на ядерный объект – с беспилотниками или без них – ставит под угрозу ядерную безопасность и должно быть немедленно прекращено", – заявил Гросси.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты шаг за шагом реализуют свой преступный и опасный план перезапуска Запорожской атомной электростанции. В частности, об этом свидетельствует строительство энергетической инфраструктуры в районе ЗАЭС.

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