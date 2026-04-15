Россия посреди дня запустила по Украине дроны и подняла в воздух Ту-95МС: что известно об атаке

В среду, 15 апреля, Россия осуществила массированный запуск дронов по территории Украины. Страна-агрессор подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Известно, что ракеты могут достичь воздушного пространства Украины уже около 18:30.

Видео дня

В течение дня количество воздушных угроз будет оставаться высоким в разных регионах. Об этом сообщает Telegram-канал Stategic Overhead.

Новость дополняется...