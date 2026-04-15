Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами и 324 дронами: силы ПВО обезвредили 309 целей

В ночь на 15 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 327 средств воздушного нападения: три баллистические ракеты и 324 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 309 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 15 апреля (начиная с 18:00 14 апреля) российские войска атаковали тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области РФ. Также они запустили 324 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов с направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

В частности, в атаке враг задействовал около 250 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

"В воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – предостерегли в Воздушных силах.

Последствия российского террора

Под вражескими ударами ночью снова оказались Сумы.

По данным ГСЧС, вражеский БпЛА попал по промышленной зоне города.

"Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Во время тушения пожара, по месту, где работали спасатели, враг нанес повторный удар. Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги горения удалось ликвидировать. Уже через несколько часов враг нанес очередной удар по той же локации. Специалисты ГСЧС повторно ликвидировали пожар. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении.

На Днепропетровщине под ударами российских дронов оказались облцентр и Никопольский район.

Как рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, в Днепре в результате атаки войск РФ изуродованы админздание и многоэтажка. Пострадали три человека. Одна из пострадавших, 29-летняя женщина, госпитализирована в состоянии средней тяжести. Женщина 22 лет и мужчина 65 лет будут лечиться амбулаторно.

Били россияне и по Никополю, Покровской и Червоногригорьевской громадах.

Также российские войска атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

"В результате попаданий возникли пожары на территории портовой инфраструктуры. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгораний. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в ГСЧС.

На Киевщине также фиксировались последствия атаки.

В Белоцерковском районе горело складское помещение. А на Обуховщине возник пожар в частном жилом доме, повреждена хозяйственная постройка.

"Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание. Без пострадавших", – рассказали в ГССНС.

Утром оккупанты атаковали Запорожье, под вражескими ударами оказалась остановка общественного транспорта, погибла пожилая продавщица киоска, расположенного рядом. Также в результате атаки вспыхнул масштабный пожар на автостоянке, повреждения получило предприятие.

Также российские войска атаковали Черкассы дронами. Известно, что в городе пострадали три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью враг нанес удар по Днепру. В городе вспыхнул пожар, есть пострадавшая. А накануне днем россияне убили в облцентре пять человек, еще 27 ранены.

Также Россия атаковала "Шахедами" Черкассы и убила 8-летнего ребенка. Много людей получили ранения.

