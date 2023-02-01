Возле Кременной и Сватово идут тяжелые бои, оккупанты пытаются наступать на разных участках, – Гайдай

Российские оккупационные войска продолжают атаковать позиции украинских военнослужащих на Луганском направлении. Захватчики проводят атаки по разным участкам в надежде обнаружить слабые места в украинской обороне.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, путинская армия продолжает стягивать в регион дополнительные резервы – личный состав и технику.

Глава ОВА отметил, что на Сватовско-Кременском направлении продолжаются сложные бои. Туда российские оккупанты продолжают стягивать дополнительные силы, однако о какой-либо ударной группировка речь пока не идет.

"У нас продолжаются достаточно сложные бои на Сватовско-Кременском направлении в основном. Так само Белогоровка с Донецкого направления. Там стабильно держат позиции Силы обороны. Что касается Сватовско-Кременского направления, то понемногу подвозят и личный состав, и технику. Какой-то ударной, мощной группировки они еще не создали", – заявил глава ОВА.

В то же время Гайдай рассказал, что оккупанты заканчивают обучение мобилизованных россиян, которые вскоре могут оказаться на фронте. По его словам, эти террористы имеют лучшую подготовку, нежели пушечное мясо, которое несколько месяцев назад мобилизовали в РФ и сразу бросали в бой.

"Но в феврале как раз будет подходить к концу двухмесячная подготовка мобилизованных россиян, которые проходили подготовку на разных площадках. Это уже будет не совсем то пушечное мясо, которое было на протяжении полутора месяцев. Да, это не кадровые военные, но обучены они будут немного лучше", – сказал Гайдай.

Также в ОВА подчеркнул, что российские террористы осуществляют постоянное огневое влияние на Силы обороны. Войска РФ также пытаются наступать по нескольким участкам в надежде прощупать слабые места в обороне ВСУ.

"Они круглосуточно пытаются атаковать наши позиции. Пока слава Богу у них ничего не получается. Не дают отдохнуть или расслабиться Силам обороны. Постоянный беспокоящий огонь и постоянные попытки наступления по разным участкам. Я так понимаю, они сейчас пытаются выяснить, где есть слабые участки, чтобы потом развивать на тех направлениях фронт", – резюмировал Гайдай.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Сил обороны Украины на Кременском и Сватовском направлениях, подтягивая туда резервы и тяжелую технику. Однако ситуация в этом районе наилучшая на всей протяженности линии фронта на Луганщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, вражеские войска РФ сосредоточились на наступательных действиях на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Безуспешные наступления оккупанты ведут и на Авдеевском, Новопавловском направлениях, а на Купянском и Запорожском – обороняют ранее захваченные рубежи.

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