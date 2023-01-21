Возле Кременной продолжаются тяжелые бои, РФ пускает зэков по минным полям, – Гайдай

Возле Кременной в Луганской области идут тяжелые бои. Украинские войска постепенно продвигаются вперед, линия фронта приближается к городу.

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Об этом в эфире телеканала Freedom сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, российское командование в этом районе отправляет в атаку зэков даже минными полями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Оккупанты оставляют на поле даже кадровых "вагнеровцев", не говоря уже, о бывших заключенных. По мнению Гайдая, оккупанты понимают, что линия фронта приближается к Кременной, поэтому бросают туда дополнительные резервы.

В то же время, основной проблемой, которая замедляет продвижение в город украинской армии, является плотное минирование территории.

Напомним: утром 21 января в возведении британской разведки о войне в Украине сообщили, что в последние дни украинские войска, вероятно, преуспели в районе временно оккупированной Кременной в Луганской области. Однако в общем война в Украине сейчас зашла в тупик.

Ранее военно-политический эксперт Юрий Федоров выразил мнение, что освобождение Кременной как стратегически важного города болезненно ударит по России и может стать огромным успехом ВСУ. Эксперт пояснил, что из-за высокой значимости для захватчиков Кременная серьезно укреплена. Войска противника в этом районе прикрывают российскую группировку на линии Рубежное – Лисичанск – Северодонецк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российское командование бросило в район Кременной совершенно разные подразделения, от кадровых военных до кадыровцев и "вагнеровцев". Так враг пытается сдержать продвижение вперед украинских сил обороны;

– воины ССО вступили в бой с группировкой оккупантов, которая была обнаружена во время специальной разведки в районе Кременной на Луганщине. Защитники ударили по врагу из минометов.

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