ПВО на катерах

5 дней назад я написал сообщение о Днепровской флотилии россиян и о том, что битва за северо-западную часть Черного моря, по сути за будущее экономики Юга Украины, еще только вырисовывается. В тексте был пассаж о российских катерах и катерных баталиях в районе Тарханкута.

Далее текст на языке оригинала.

Ну і був в тексті ще такий пассаж:

"Або чому там падають російські гелікоптери – чи то впало два, чи то один. Точно впав Мі-24 з калінінградським екіпажем біля Тарханкута, але так само була інфа про Ка-27. Дивно впав."

Отже, про це вже написав Fighterbomber, тому тепер це офіційно. Росіяни почали полювати на українські дрони з гелікоптерів у прибережній зоні, тому тепер українські дрони отримали систему ППО з двох літакових ракет з самонаведенням Р-73/Р-60. Тобто, як тільки дрон з ППО бачить, що зграю засікли, то відстрілює ракету в бік російського гелікоптера.

Цього разу Мі-8 на патрулюванні не збили і це було вже вдень, але от скоріше ті два гелікоптера впали якраз під час патрулювання акваторії. І по ним влучили. По одному з них співпадає район Чорноморська – зрозуміло, що десь там росіяни полюють на наші катери, а наші катери на катери росіян. По іншому співпадає марка штатного для таких цілей гелікоптера Ка-27 – я так розумію, що вони тепер падатимуть ще частіше.

Росіяни тоді якось дивно коментували ці дві втрати. Наче і хотіли звинуватити своє ППО, але якось не так активно, як зазвичай.

Тобто, щось там таки сталось. Наші б залюбки виклали відео зі збиттям, але тоді спалили б схему. І скоріше за все як такого відео влучання в ціль нема – навіть на сьогоднішніх кадрах видно тільки те, що стріляють звідкись зверху, самих гелікоптерів не видно.

Версія моя особиста. Може воно все взагалі не так, але я не вірю в співпадіння в такій кількості.