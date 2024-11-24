Возле Запорожья строят оборонительные укрепления в ожидании возможного наступления России – The Economist

Украинская разведка не исключает угрозу российского наступления на город Запорожье, который находится в 30 км от фронта. Вокруг него строятся фортификации, а военные минируют поля.

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Об этом заявило издание The Economist. Журналисты указали: когда именно ВС РФ начнут наступление, неизвестно, "но это имеет смысл".

"Будучи одним из трех оставшихся центров тяжелой промышленности в стране, облцентр (Запорожье. – Ред.) остается критически важным для выживания Украины как функционирующего государства", – написали в The Economist.

Кремлевский диктатор Владимир Путин уже считает этот город "своим". Главарь государства-агрессора в конце 2022 года объявил всю Запорожскую область "российской" после фиктивного т.н. референдума, несмотря на то, оккупанты контролировали только ее треть.

"Украинский источник" рассказал изданию, что "вскоре в бой могут быть брошены 130 000 российских солдат".

"Но Украина не рискует. Новые укрепления возводятся кольцами, расходящимися от областного центра. Работа ведется основательно: минные поля, инженерные заграждения и сооружения из бетона и железа", – рассказали в СМИ.

Журналисты пообщались с украинскими военными и обратили внимание на то, что не каждый из них убежден, что нападение неизбежно. Полковник Алексей Хильченко, командир бригады НГУ быстрого реагирования "Спартан", недавно развернутой на Запорожье, считает, что Россия связана в другом месте. По его словам, агрессор планировал отправить две дивизии (20 000–30 000 солдат) для первоначального штурма, но половину пришлось перенаправить ​​в район Курска, чтобы усилить контрнаступление против украинских сил.

"Лемберг", командир батальона 118-й бригады, обслуживающей юго-западные оборонительные позиции Запорожской области, согласился с этим. "Они еще не готовы ударить, но когда они будут готовы, первый удар будет самым тяжелым", – сказал военнослужащий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее источники нашего издания в Генеральном штабе Вооруженных сил заявили, что операция Сил обороны Украины в Курской области России сорвала вражеское наступление в Запорожской области, целью которого россияне хотели видеть захват Запорожья. Кроме того, из-за этого агрессору пришлось поменять свои планы в отношении Сумщины и Харьковщины.

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