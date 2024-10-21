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Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
политик, бизнесмен

Блог | Возмездие настигнет каждого: найден мертвым военный преступник, ответственный за бомбардировки Украины

Возмездие настигнет каждого: найден мертвым военный преступник, ответственный за бомбардировки Украины

Утром 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево под Брянском нашли труп военного преступника Голенкова Дмитрия Владимировича. 

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Голенков был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. 

Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи. 

Дмитрий Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, среди них 6 детей. 

Также причастен к ракетному удару по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области 27 июня 2022 года. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения. 

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление будет справедливое возмездие.

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