'Возьмите деньги из российских активов': Зеленский сказал, сколько еще 'Петриотов' нужно Украине

Чтобы защитить небо от российских ракет, Украине нужно десять-двенадцать систем Patriot. Стоимость одного зенитно-ракетного комплекса стоит полтора миллиарда долларов.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал союзников взять эти средства из замороженных российских активов.

"Десять-двенадцать систем "Петриот" дополнительно для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной. Если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них нет", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, если у страны будет достаточно ракетных систем, то никакое вражеское оружие не сможет бить по гражданской инфраструктуре Украины, по энергетике, больницам и школам Украины.

"Полтора миллиарда стоит одна система. Возьмите из российских активов эти деньги. Это будет стоить 30 миллиардов. Но полностью, окончательно закрыть наше небо. И все. Люди будут возвращаться к нормальной жизни, и из-за границы тоже. Дети будут ходить в школы, в университеты. Экономика будет работать", – отметил Зеленский и добавил, что "это то, чего сегодня нам не хватает. То, что есть конкретно у наших партнеров".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Зеленского, в Украине сейчас не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы защититься от российских ракет. Но партнеры их имеют, поэтому ПВО должна спасать жизнь, а не пылиться на базах хранения.

Сейчас готовится график встреч и переговоров на этот месяц, чтобы "сделать как можно больше".

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