'У нас сейчас недостаточно': Зеленский заверил, что со всеми партнерами ведутся переговоры о дополнительных системах ПВО. Видео

В Украине сейчас недостаточно систем противовоздушной обороны, чтобы защититься от российских ракет. Но партнеры их имеют, поэтому ПВО должна спасать жизнь, а не пылиться на базах хранения.

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Такое убеждение выразил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам. Он подчеркнул, что сейчас в Запорожье идет спасательная операция после российского ракетного удара.

"Балистика. По городской застройке. Восемнадцать человек ранены, всем оказывается помощь. Но, к сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным. Уже переговорил с главкомом о том, что нужно, чтобы дать больше безопасности нашим городам. И говорим со всеми партнерами о дополнительные системы ПВО", – подчеркнул глава государства.

По его словам, сейчас готовится график встреч и переговоров на этот месяц, чтобы "сделать больше".

"Говорил сегодня с премьер-министром Польши Дональдом Туском – хороший разговор. Украина благодарна Польше за всю оказанную поддержку, и это весомая поддержка. Мы должны так и дальше работать именно вместе - чтобы оба наших государства становились сильнее", – рассказал Зеленский.

Президент Украины сегодня также провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. В частности, речь шла о коммуникации со всеми партнерами и о скорейшем решении вопросов, касающихся общей безопасности для всех в Европе. По словам украинского лидера, нужны сильные гарантии и эффективное взаимодействие.

"Отметил сегодня наших ученых – 91 ученого – премией Патона. Это ежегодная премия. И во многом наши люди сейчас имеют успехи – каждая фамилия сегодня говорит о результатах для Украины. И в обороне – в дронах, ракетах, в нашем производстве. И в медицине – в современных технологиях, которые помогают спасать жизнь. И в таких вещах, как разминирование, аграрное производство и, конечно, энергетика. Я благодарю всех, кто работает для того, чтобы Украина выстояла и достигала необходимого", – рассказал гарант.

Напомним, российская армия во вторник, 10 декабря, нанесла удар ракетой по Запорожью. Вследствие атаки четыре человека погибли, более 20 получили ранения, разрушена частная клиника, повреждены соседние здания.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 декабря, провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которых обсудили общие шаги по достижению справедливого мира в 2025 году. В центре внимания были вопросы координации позиций к переговорам в декабре, гарантии безопасности для Украины и усиление роли Европы в обеспечении стабильности.

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