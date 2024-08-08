Возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении: всего на фронте произошло 68 боевых столкновений – Генштаб

В Сумском направлении возросла интенсивность боевых действий. Всего на фронте в сутки произошло 68 боевых столкновений.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 8 августа. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Эти сутки в Генштабе ВСУ отметили воинов 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые наносят весомые потери оккупантам в живой силе и технике.

"Возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении. Враг активно применяет авиацию, вертолеты, тяжелое вооружение. Однако, успеха не имеет. Несет значительные потери. Украинские воины делают все возможное для защиты гражданского населения", – говорится в сообщении ведомства.

За сутки российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар и сбросили 55 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 674 дрона-камикадзе и совершили 3682 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронт и

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции наших воинов недалеко от Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении противник три раза проводил штурмы в районах Петропавловки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, невского, а также в Серебрянском лесу. Все атаки отбиты.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли успешно отразили пять вражеских атак в районах Верхнекаменного и Переездного.

На Краматорском направлении противник активизировался, совершив пять штурмовых действий вблизи Часова Яра. Бои продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз атаковали украинские войска у Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Семь отражено, еще один бой продолжается. Враг активно бомбит город Торецк. Нанес почти двадцать авиаударов КАБами.

На Покровском направлении с начала этих суток россияне 21 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от восьми разных населенных пунктов. Десять из этих атак еще продолжаются. По предварительной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 154 оккупанта. Кроме того, уничтожены три пушки, бронемашина "Тигр" и четыре единицы другого автотранспорта. Также повреждены танк, шесть автомобилей и артсистема.

На Кураховском направлении враг четырежды атаковал наши позиции вблизи Константиновки и Парасковеевки. Все штурмы отбиты.

На Времевском направлении украинские воины отбили два штурма наших позиций в сторону Водяного. При этом враг достаточно активно применял неуправляемые авиаракеты.

На Ореховском направлении захватчики совершили одно наступательное действие неподалеку от Роботино, где потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха. Обиты четыре штурма.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В среду, 7 августа, украинские войска после прорыва границы РФ в Курской области зашли вглубь страны на 15 км. По их предположениям ВСУ могут подойти к Курской атомной электростанции, чтобы держать российское командование в напряженности. В настоящее время украинские бойцы находятся примерно в 76 км от АЭС. Ночью город Курчатов, где находится станция, атаковали БПЛА.

Сейчас у россиян продолжается истерия из - за потери контроля в по меньшей мере четырех населенных пунктах приграничья в Курской области. Обстрелы ведутся в районе города Суджа, жители были почти полностью эвакуированы. По состоянию на 15:00 в местных пабликах сообщили, что Суджа уже находится под контролем ВСУ.

В связи с ситуацией на пограничных российский диктатор Владимир Путин провел совещание с правительством по поводу событий в Курской области.

По приблизительным подсчетам экспертов, с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины поразили около пяти дивизионов ПВО оккупантов в Крыму. В зависимости от количества единиц в этих средствах речь может идти в общей сложности около 50 машин.

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