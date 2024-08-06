Сгорел дотла: появились видео уничтоженного Су-34 на аэродроме 'Морозовск' в РФ. Видео

Во время атаки Сил обороны Украины на аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ были поражены вражеские истребители Су-34. Один из них сгорел дотла.

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Об этом свидетельствуют кадры последствий удара, появившиеся в сети. Судя по ним, самолет восстановлению не подлежит.

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Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины во взаимодействии с Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны совершила результативную атаку на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ в ночь на 3 августа. Зафиксировано попадание во вражеские склады с боеприпасами, там россияне, в частности, хранили КАБы.

В ГУР отметили, что на аэродроме были поражены вражеские истребители Су-34. Также под огневое поражение попал склад с боеприпасами. Полностью уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками.

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