Сгорел склад и Су-34, есть раненые в рядах войск Путина: в ГУР раскрыли новые детали последствий удара по российскому аэродрому 'Морозовск'

В результате атаки по военному аэродрому "Морозовск" в Ростовской области в ночь на 3 августа были уничтожены вражеские истребители Су-34. Также под огневое поражение попал склад с боеприпасами.

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Полностью уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Основываясь на данных космической разведки, в ГУР отметили, что в результате огневого поражения военного аэродрома был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа могли быть повреждены обломками. В частности, рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Кроме того, был полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения. В результате вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли. Четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили повреждения.

Также в сети появилась информация о потерях среди личного состава армии РФ после атаки по аэродрому. Российские Telegram-каналы сообщают, что 7 оккупантов получили ранения. После атаки захватчики убрали практически все самолеты с аэродрома.

Напомним, в Ростовской области РФ украинские дроны атаковали склад горюче-смазочных материалов, который обеспечивал оккупантов на Донбассе. Объект был атакован на территории комбината "Атлас" управления Федерального агентства государственных резервов России вблизи населенного пункта Каменск-Шахтинский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск". Он расположен в Ростовской области страны-агрессора. После взрывов начался сильный пожар, была слышна детонация.