Возвращается на щите: в боях за Украину погиб защитник с Полтавщины. Фото

В боях за Украину отдал жизнь защитник из Полтавской области Валерий Цапко. Стрелок десантно-штурмовой роты погиб 22 марта вблизи Тернов Донецкой области.

Сейчас воин навсегда возвращается домой, в село Омельничье. Трагическое известие сообщили в Козельщинской громаде.

"Погиб еще один Герой, патриот, защитник... Валерий Цапко, наш земляк из Омельничьего, возвращается домой "на щите"...Верный воинской присяге, стрелок десантно-штурмовой роты мужественно и смело защищал родную землю, родной дом, каждого из нас… Искренне сочувствуем родным и близким погибшего. Поклон до земли нашему защитнику. Честь и слава! И вечная память, которая не должна угаснуть никогда!" – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Станислав Григоренко. Жизнь защитника, которому исполнялось в этом году 30 лет, оборвалась 25 марта.

Также сообщалось, что на передовой полег старший солдат Александр Дорофей из Ивано-Франковска. Воин стоял на защите родной земли до последнего вздоха.