Возвращают в строй железных побратимов: в Генштабе показали работу ремонтников 109-й бригады ТрО. Фото

Автомобильная техника во время войны является расходным материалом, однако украинские военнослужащие делают все для того, чтобы максимально продлить срок ее использования. Для того, чтобы возвращать в строй своих железных побратимов, они применяют все свои знания и навыки.

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Соответствующие кадры их работы авторства службы по связям с общественностью 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ распространили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. Там отметили, что исправная техника – это залог сохранения здоровья и жизни наших бойцов.

Именно поэтому ремонтные специальности не менее важны, чем боевые. В армии любая профессия и опыт – полезны и необходимы, отметили в Генштабе.

"Они используют все профессиональные навыки и даже креативное мышление, чтобы вернуть в строй железных побратимов", – рассказали там о работе бойцов, которые ремонтируют автомобильную технику.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Украина находится в первой тройке государств по производству беспилотников. Западные страны обращаются в Киев с предложениями по сотрудничеству в этой сфере.

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