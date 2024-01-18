Данилов: Украина находится в тройке производителей БПЛА в мире, нашу технику изучают на Западе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Украина находится в первой тройке государств по производству беспилотников. Западные страны обращаются к Киеву с предложениями сотрудничать в этой сфере.

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Об этом Данилов сказал в эфире национального телемарафона в среду, 17 января. По его словам, на Западе детально изучают современные БПЛА, которые производят украинские оборонные компании.

"Украина находится точно в первой тройке стран мира, которая производит эти средства (беспилотники. – Ред.), и производит настолько современные, что уже партнеры обращаются к нам. Они изучают технику, которую производят наши частные компании", – сказал чиновник.

По словам Данилова, именно частные компании активно перестраиваются на военные рельсы и производят дроны для наших военных на фронт.

"Большое количество поставок, которые идут в министерство обороны, делают именно частные компании", – добавил секретарь СНБО.

Также Данилов отметил, что первой страной, которая дала "зеленый свет" совместной работе в военно-промышленном комплексе стала Великобритания. По словам чиновника, не все еще поняли, насколько важный и исторический документ был подписан между государствами.

Ранее Данилов сказал, что планы по производству около миллиона дронов в течение 2024 года вполне достижимы. Однако даже такого внушительного количества будет мало для всей линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Рустем Умеров заявил, что из средств, которые Великобритания выделила в качестве оборонной помощи нашей стране, 200 млн фунтов (около $255 млн) пойдет на производство дронов для армии. Деньги пойдут на производство разведывательных, дальнобойных и морских БПЛА.

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