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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт

Блог | Впервые Главнокомандующий ВСУ напрямую пообщался с командирами воинских частей и подразделений дронов

Впервые Главнокомандующий ВСУ напрямую пообщался с командирами воинских частей и подразделений дронов

Вчера произошло выдающееся событие – главнокомандующий ВСУ А.Сырский провел встречу с группой одних из лучших командиров воинских частей и подразделений дронов.

Далее текст на языке оригинала.

Мета зустрічі – обговорення реального стану організації та застосуванні дронів від тих, хто ефективно воює дронами, та прискорення розвитку тих підрозділів, які найкраще знищують та створюють практику та досвід.

Вперше головнокомандувач напряму поспілкувався з кожним командиром, записав бачення розвитку дронів в силах оборони, потреби та запити кожного командира. І пообіцяв, що усе це виконає найближчим часом та протягом місяця збере командирів знов, щоб проконтролювати виконання, та визначити нові питання. Тобто обговорені питання стосуються якісного, а не кількісного розвитку.

Учасники зустрічі таким форматом спілкування та обіцянками задоволені, чекають на початок системної роботи. Взагалі виявилось, що зібрати разом командирів виявилось дуже корисним, бо вони одразу між собою обмінялись багатьма цінними думками.

Подивимось, що буде далі, чи почнуться після цієї зустрічі системні зміни, чи будуть виконані усі запити.

Цікаво було б запросити на наступну зустріч і деяких інших командирів, наприклад, командира найрезультативнішого та найбільшого підрозділу дронів сил оборони, у нас є ще кілька важливих підрозділів, усім потрібен контакт та спілкування. Сподіваємось, що на наступну зустріч, яка має відбутись десь на початку липня, будуть опрацьовані вже озвучені питання, і почнуться подальші системні кроки.

Впервые Главнокомандующий ВСУ напрямую пообщался с командирами воинских частей и подразделений дронов

(фото з зустрічі, Мадяр, Ахілес, Флінт, К-2 – але тут не всі, командирів було більше)

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