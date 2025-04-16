Впервые в боевых условиях: в сети появились редкие фотографии итальянского БТР Puma

Вооруженные силы используют итальянские бронетранспортеры Puma в модификации 6×6. Хотя до сих пор официально украинские партнеры, Минобороны и Генштаб не сообщали о поставках ВСУ указанных БМП, об этом рассказывали защитники. А теперь в сети появились и редкие фотографии итальянского БТР.

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Фото выше предоставлено производителем бронетранспортера Puma, итальянским концерном Iveco. А на фото ниже – этот бронетранспортер в боевых условиях в Украине. Этот снимок предположительно сделан бойцами 81-й отдельной аэромобильной бригады, известной как "Слобожанская".

Впервые фотографии из Puma в Украине появились в 2023 году, их делали десантники. Однако только в июне 2024 года Минобороны Украины допустило эти боевые машины к эксплуатации в армии.

Сколько в Украине таких машин до сих пор неизвестно

Также были кадры во время учений украинских военных в Италии.

"Вместо этого новое фото впервые показывает Puma в полном ракурсе и еще и в боевых условиях", – отмечает Милитарный.

БТРы Pumа считается изюминкой оружейников Италии. Кроме нее, такие бронемашины находятся на вооружении Пакистана, Ливии и Джибути, но там есть такие БТРы только в модификации 4×4.

Puma 6×6 имеет массу 8,2 тонн. Ее экипаж – водитель и стрелок-наводчик, потому что БТР имеет пулемет дистанционного управления Hitrole калибра 7,62 мм или 12,7 мм. Десантное отделение вмещает четырех военных.

Бронетранспортер оснащен четырехцилиндровым дизельным двигателем Iveco мощностью 180 л.с. и автоматической коробкой передач.

На базе БТР создан ряд модификаций: командирские, разведывательные, оснащенные ПТРК или ЗРК, с 81-мм минометными установками, санитарные машины и варианты для РХБ-защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже предложила международным партнерам уникальную возможность – тестирование их оборонных технологий в условиях реальных боевых действий. Кроме того, государство стремится построить долгосрочное сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса.

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