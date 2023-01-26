Врач-спецназовец рвался за сыном на фронт: под Бахмутом погиб пограничник из Одессы

В зоне боевых действий на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб врач подразделения спецназа Госпогранслужбы Павел Загниборода. Он добровольно пришел в военкомат сразу после начала полномасштабного вторжения России – в ВСУ воевал и его сын. "Док" не хотел "отсиживаться" в тылу, он рвался на восток – туда, где уже служил в самом начале российской агрессии в 2014 году.

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Учил спасать жизнь

Одессит Никита Карпенко, основатель и директор центра SAR, который учит оказывать домедицинскую помощь, рассказал, что познакомился с Павлом, когда искали инструктора.

"У нас появилась вакантная должность на позицию инструктора, и мы искали человека с высшим медицинским образованием, врача. Так мы и рекрутировали Павла, предложили ему сотрудничество. Рады были видеть его в нашей команде, особенно после того, как узнали, что Павел служил еще в первую фазу войны", – рассказал Карпенко.

По его словам, на протяжении нескольких лет врач, уже будучи инструктором SAR, обучал разные категории людей, в том числе военных.

Не мог остаться в стороне

В 2014-2015 годах Павел Загниборода служил в 79-й отдельной аэромобильной бригаде, был начальником медслужбы батальона. После демобилизации работал в фармацевтических компаниях и жил с семьей в Одессе.

В феврале 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение армии России в Украину, Павел снова не смог остаться в стороне и отправился в военкомат. "Сначала он проходил службу в порту, но как-то он набрал меня и попросил помочь с переводом туда, где его навыки будут более необходимы. Павел хотел попасть на восток, чтобы спасать жизни", – говорит директор центра SAR.

Павел Загниборода весной уже был в рядах 10-го мобильного пограничного отряда "ДОЗОР". В пограничном спецназе он подружился с другим мобилизованным – Андреем.

"Мы познакомились в апреле. Быстро подружились, так как было много общего, хотя я не медик. Да и близки по возрасту: Павлу было 48, мне – 49", – говорит подполковник.

По его словам, Павел был очень неординарной личностью. "Знаете, когда человек попадает в военный коллектив, где все прослужили вместе более пяти лет, он очень выделяется. Был очень свободным человеком, жил по своим принципам, которым не изменял. Держал свое тело, разум в идеальном состоянии. Несмотря на возраст, был одним из самых сильных в нашем подразделении. Спокойно отжимался на одной руке и приседал на одной ноге, каждое утро пробегал по 5 километров. Но самое главное, был очень сильным духовно и обладал колоссальными знаниями, причем никогда этим не хвастался, а делился ими", – говорит офицер.

Он рассказал, что Павел окончил Винницкий национальный медицинский университет с отличием. В то время его отец был ректором, но будущий врач не считал это каким-то преимуществом – он не прогулял ни одного занятия и усердно учился.

Павел рассказывал Андрею, что работал в международных фармацевтических компаниях, где хорошо зарабатывал, три года жил и работал в Лондоне. Английский язык знал идеально.

"Когда мы не хотели, чтобы наш разговор слышали, то переходили вдвоем на английский. У Павла был потрясающий британский акцент", – улыбается офицер.

Идеальное владение английским пригодилось одесситу и тогда, когда проходили многонациональные военные учения Sea Breeze. Павла привлекали для синхронного перевода нашим военным. Был забавный случай. Когда американцы уезжали, то сказали: "Паша, ты все знаешь, можешь дальше учить людей".

Когда Павел Загниборода попал в пограничный спецназ, то и до отправки в зону боевых действий старался выложиться по максимуму. Он неустанно учил людей парамедицине, а его родные помогали подразделению медикаментами.

По словам побратима, находясь вдалеке от родных, Павел очень по ним скучал. "Он обожал жену и сына, все для них делал. Сын был его гордостью, взял лучшее от отца и тоже воевал. Парень оставил учебу в медуниверситете и отправился служить. Паша сначала очень переживал, что сын воюет, а он сам не на передовой, потому рвался туда", – говорит Андрей.

21 января "Док" выполнял боевое задание в составе медицинской эвакуационной группы. Во время вражеского артиллерийского обстрела в районе Бахмута Павел Загниборода получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью. Защитнику посмертно присвоено очередное воинское звание "майор". Воина похоронили в Одессе.