Врачи неделю боролись за его жизнь: скончался бариста, пострадавший в результате российского нападения на Кривой Рог. Фото

В больнице скончался Никита Галайда, пострадавший во время российского нападения на Кривой Рог. Медики неделю боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

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До 2026 года Никита работал бариста в сети кафе I Feel, а затем ушел защищать Украину. О его смерти сообщили коллеги из сети кафе I Feel изданию "Свои".

Никита Галайда работал бариста

Коллеги вспоминают Никиту как профессионала, преданного своему делу и отличавшегося оптимизмом. По их словам, он вдохновлял команду и посетителей, а гостей всегда встречал улыбкой и кофе.

В 2026 году Никита ушел защищать страну.

Врачи неделю боролись за его жизнь

Никита пострадал в результате российской атаки на Кривой Рог. Российские войска атаковали Металлургический район реактивным дроном, после чего на месте продолжалась аварийно-спасательная операция.

После атаки мужчину госпитализировали. Врачи в течение недели боролись за его жизнь, но спасти Никиту не удалось.

Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 сентября российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. В городе зафиксировано попадание в промышленное предприятие, речь идет о металлургическом заводе "Арселор-Миттал Кривой Рог".

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