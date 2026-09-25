Врачи неделю боролись за его жизнь: скончался бариста, пострадавший в результате российского нападения на Кривой Рог. Фото
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В больнице скончался Никита Галайда, пострадавший во время российского нападения на Кривой Рог. Медики неделю боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.
До 2026 года Никита работал бариста в сети кафе I Feel, а затем ушел защищать Украину. О его смерти сообщили коллеги из сети кафе I Feel изданию "Свои".
Никита Галайда работал бариста
Коллеги вспоминают Никиту как профессионала, преданного своему делу и отличавшегося оптимизмом. По их словам, он вдохновлял команду и посетителей, а гостей всегда встречал улыбкой и кофе.
В 2026 году Никита ушел защищать страну.
Врачи неделю боролись за его жизнь
Никита пострадал в результате российской атаки на Кривой Рог. Российские войска атаковали Металлургический район реактивным дроном, после чего на месте продолжалась аварийно-спасательная операция.
После атаки мужчину госпитализировали. Врачи в течение недели боролись за его жизнь, но спасти Никиту не удалось.
Коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 сентября российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. В городе зафиксировано попадание в промышленное предприятие, речь идет о металлургическом заводе "Арселор-Миттал Кривой Рог".
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