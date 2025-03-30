Враг 93 раза атаковал под Покровском, продолжаются горячие бои: данные Генштаба

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано более 200 боевых столкновений. Больше всего вражеских штурмов произошло на Покровском направлении: там защитники отбивали 93 атаки россиян.

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На Курщине же россияне штурмовали около 30 раз, там враг активно применяет авиацию и артиллерию для ударов как по позициям украинских войск, так и по собственным населенным пунктам. О ситуации на поле боя утром 30 марта рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 91 авиационный удар, привлекли одну ракету и сбросили 153 КАБ. Кроме этого, произвели более шести тысяч обстрелов, из них 184 — из реактивных систем залпового огня, и применили для ударов 2745 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Михайловское, Наумовка, Степок, Проходы, Петрушевка, Угроиды, Краснополье и Миропольское Сумской области; Слатино Харьковской области; Алексеево-Дружковка, Александрополь, Сухой Яр, Полтавка, Казацкое, Мирноград, Покровск, Чунишино, Гришино, Новоалександровка, Новопавловка, Зеленый Гай, Поддубное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава и техники, а также один пункт управления российских захватчиков", – добавили в Генштабе.

Всего за сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения.

На Харьковском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку от Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Надии, Ямполевки, Колодязей, Торского, в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки.

На Северском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Александро-Шультиного, Предтечиного, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от Крымского, Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 93 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Успеновка, Новоалександровка, Срибное, Андреевка, а также в направлении Котляровки.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 15 атак позиций наших войск вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Разлива.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобковое.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепровского, успеха не имел.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также осуществил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня", – отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, две РСЗО, 111 БПЛА оперативно-тактического уровня и 130 автомобилей оккупантов.

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