Враг активизировался еще на двух направлениях: произошло 136 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в Украине самая сложная ситуация остается на Покровском направлении, но также враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях. Всего в воскресенье, 25 августа, на передовой произошло 136 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими оккупантами.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22.00 25.08.2024, опубликованной Генеральным штабом Вооруженных Сих Украины. Украинские защитники дают отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории. Кроме того, идет операция в Курской области РФ.

На Харьковском направлении состоялось четыре вражеских штурма неподалеку от Волчанска и Липцев. ВСУ, по предварительным данным, ликвидировали и ранили 76 оккупантов, уничтожили два танка, артиллерийскую систему, 32 БпЛА, пять автомобилей и семь единиц специальной техники, также были повреждены девять артиллерийских систем и три автомобиля.

На Купянском направлении враг 13 раз атаковал возле Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Лозовой и Стельмаховки. 11 боев завершено, два еще продолжаются.

На Лиманском направлении произошло 21 боестолкновение около семи населенных пунктов. Оккупанты концентрировали усилия в районах Невского и Дружелюбовки.

На Краматорском направлении произошло 12 боев. Основные усилия враг концентрировал в районе Часова Яра, где провел семь безуспешных штурмов.

На Северском направлении были отражены шесть вражеских штурмов в районах Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Выемки. Еще один бой продолжается недалеко от Иванодарьевки.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали ВСУ возле Нелиповки и Торецка. Четыре атаки остановлены, три штурма в районе Нелиповки до сих пор продолжаются. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении произошло 41 бой в районах восьми населенных пунктов – почти половину атак враг сконцентрировал возле Новогродовки. ВСУ отразили 37 штурмов, атаки оккупантов еще продолжаются недалеко от Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и в сторону Сухой Балки.

Предварительно, были обезврежены 254 оккупанта. Также уничтожены две ББМ, две артсистемы, три БПЛА и 15 единиц автотранспорта. К тому же повреждены БТР, артиллерийская система, 120-мм миномет и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции вблизи Карловки, Невельского, Первомайского, Георгиевки, Михайловки и Константиновки. Воины Сил обороны уничтожили четыре и повредили три боевых машины пехоты. Кроме того, оккупанты потеряли шесть автомобилей и 25 военнослужащих.

На Времевском направлении противник совершил девять наступательных и штурмовых действий в сторону Угледара и Водяного.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, дважды атакуя позиции наших подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. МИД нашего государства призвал Минск "не совершать трагических для своей страны ошибок под давлением Москвы" и увести войска.

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