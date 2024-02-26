Враг активизировался на Марьинском направлении: здесь ВСУ отразили 23 атаки армии РФ – Генштаб

Проходит семьсот тридцать третий день широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В эти сутки жарче всего было на Марьинском направлении, ВСУ там отбили 23 атаки оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВС в вечерней сводке 26 февраля 2024 года. Отмечается, что всего за сутки произошло 79 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка и еще 14 атак противника – в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши войска с занимаемых позиций.

На Лиманском направлении наши воины отразили 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, наши защитники отразили 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, предприняты 4 попытки штурма позиций наших войск.

Атаки россиян

За сутки враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары ВСУ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки боев на фронте ликвидировали 810 российских оккупантов. В общей сложности за два года полномасштабной войны на украинской земле пало 409 820 личного состава армии РФ.

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