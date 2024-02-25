Воины ВСУ обезвредили за сутки 810 оккупантов и 29 артиллерийских систем армии РФ

Силы обороны Украины в течение очередных суток боев на фронте ликвидировали 810 военнослужащих оккупационной армии России. Так что на сегодня потери живой силы врага на украинской земле уже достигают 409 820.

Также накануне защитники отминусовали у захватчиков 102 единицы военной техники и вооружения. Обновленные данные о российских потерях на 25 февраля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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