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"Идеальная мишень": украинские артиллеристы на Авдеевском направлении сожгли вражеский "Солнцепок". Видео

Олег Тимченко
War
2 минуты
795
'Идеальная мишень': украинские артиллеристы на Авдеевском направлении сожгли вражеский 'Солнцепок'. Видео

Украинские защитники уничтожили очередную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" российских оккупантов. На этот раз одобренная россиянами техника превратилась в металлолом на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. "Минус российский "Сонцепек". Артиллеристы 47 отдельной механизированной бригады обнаружили и сожгли тяжелую огнеметную систему! Авдеевское направление!" – говорится в сообщении.

Украинские военные назвали российский "Сонцепек" идеальной мишенью.

"Сонцепек" имеет слабую броню и большие размеры, что делает его идеальной мишенью. Стоимость такой огнеметной системы вместе с боекомплектом – около $15 млн. Слава бойцам 47 ОМБр! – объяснили они.

На кадрах видно, что украинские воины нанесли по российской огнеметной системе только один удар. Однако он был настолько точным, что "Солнцепек" совершил самоуничтожение.

"Идеальная мишень": украинские артиллеристы на Авдеевском направлении сожгли вражеский "Солнцепок". Видео
"Идеальная мишень": украинские артиллеристы на Авдеевском направлении сожгли вражеский "Солнцепок". Видео

Напомним, украинские пограничники продолжают уничтожать технику и живую силу российской оккупационной армии. Нашим защитникам в этом помогают FPV-дроны.

Накануне, 23 февраля, Силы обороны ликвидировали еще 770 оккупантов. Также Россия потеряла самолет и 36 артиллерийских систем.

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