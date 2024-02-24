'Идеальная мишень': украинские артиллеристы на Авдеевском направлении сожгли вражеский 'Солнцепок'. Видео

Украинские защитники уничтожили очередную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" российских оккупантов. На этот раз одобренная россиянами техника превратилась в металлолом на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. "Минус российский "Сонцепек". Артиллеристы 47 отдельной механизированной бригады обнаружили и сожгли тяжелую огнеметную систему! Авдеевское направление!" – говорится в сообщении.

Украинские военные назвали российский "Сонцепек" идеальной мишенью.

"Сонцепек" имеет слабую броню и большие размеры, что делает его идеальной мишенью. Стоимость такой огнеметной системы вместе с боекомплектом – около $15 млн. Слава бойцам 47 ОМБр! – объяснили они.

На кадрах видно, что украинские воины нанесли по российской огнеметной системе только один удар. Однако он был настолько точным, что "Солнцепек" совершил самоуничтожение.

Напомним, украинские пограничники продолжают уничтожать технику и живую силу российской оккупационной армии. Нашим защитникам в этом помогают FPV-дроны.

Накануне, 23 февраля, Силы обороны ликвидировали еще 770 оккупантов. Также Россия потеряла самолет и 36 артиллерийских систем.