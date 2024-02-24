'Охота' удалась: бойцы Гвардии наступления точным ударом уничтожили 'Урал' оккупантов на Харьковском направлении. Видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику и живую силу российской оккупационной армии. Нашим защитникам в этом помогают FPV-дроны.

С помощью беспилотника пограничники сожгли вражеский "Урал". Об этом в Telegram сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Грузовик российской армии FPV-дроном уничтожили бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница". Вражеское транспортное средство двигалось вдоль лесополосы.

Украинская аэроразведка выявила вражескую цель, а бойцы Гвардии наступления ударили по российскому "Уралу" дроном. В результате атаки грузовик был уничтожен.

"FPV-дроном пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили "Урал" оккупантов на Харьковском направлении", – говорится в сообщении.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50У 23 февраля. Разведчики перехватили переговоры между членами экипажа прикрытия Су-35, в ходе которых те обговаривали уничтожение самолета.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 февраля на Новолипецком металлургическом комбинате в РФ прогремели мощные взрывы. Оккупанты пожаловались на атаку БПЛА и отчитались об "успешной" работе ПВО. Позже стало известно, что атаку на российский металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 февраля в Таганроге раздались взрывы. Россияне пожаловались, что громкие звуки также слышали в ряде других населенных пунктов. В частности, взрывы прогремели в районе Ростова-на-Дону.

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