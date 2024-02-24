Силы обороны отминусовали еще 770 оккупантов и уничтожили вражеский самолет и 36 артсистем

Накануне, 23 февраля, Силы обороны ликвидировали еще 770 оккупантов. Также Россия потеряла самолет и 36 артиллерийских систем.

Обновленные данные по потере врага опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Всего уничтожены 124 единицы российской техники и вооружений.

Накануне украинские воины проредили вражескую армию еще на 770 оккупантов. К утру 24 февраля безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 409 010 человек.

Терял враг также технику и вооружение. Так, россияне не досчитались восьми танков (всего их уничтожено 6534), 15 боевых бронированных машин (12425) и 36 артиллерийских систем (9952).

Кроме того, украинские воины уничтожили два вражеских средства ПВО (684) и приземлили один самолет (340).

Стало меньше у россиян на 31 БпЛА оперативно-тактического уровня (7659) и на две крылатые ракеты (1905).

Уничтожены 28 единиц автомобильной (12988) и одна единица специальной техники (1576).

Неизменным остается пока количество уничтоженных российских РСЗО (999), вертолетов (325), кораблей/катеров (25) и подводных лодок (одна).

Напомним, вечером 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

Перед началом полномасштабного вторжения у России было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У.

Самолеты А-50 и А-50У применяются оккупантами для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Самолеты ДРЛВ А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Считалось, что эти самолеты невозможно сбить. Однако Силы обороны впервые разрушили этот стереотип 14 января, когда поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 тогда был сбит, а Ил-22 – поврежден.

Во второй раз миф о неуязвимости российского А-50 был опровергнут накануне.

Утром 24 февраля стало известно, что в районе падения А-50 в Краснодарском крае обнаружены тела членов экипажа.