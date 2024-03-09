Враг активизировался на Новопавловском направлении: Силы обороны отразили 21 атаку – Генштаб

В Украине в течение суток произошло 58 боевых столкновений по всем направлениям фронта. Самым "горячим" участком остается Новопавловск, где Силы обороны отразили 21 атаку.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ от 9 марта по данным на вечер. Как сообщает командование украинских защитников, всего враг нанес 3 ракетных и 61 авиаудар по всей стране, а также совершил 70 обстрелов из РСЗО.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска нанесли поражение 1 району сосредоточения личного состава, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 средству противовоздушной обороны противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит только диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От обстрелов пострадали около 15 населённых пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Под огнем оказалось около 10 населённых пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненьке, Первомайское Донецкой области. Под обстрелы противника попало около 15 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под огнем захватчиков оказались более 20 населённых пунктов.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Работино и западнее Вербового Запорожской области. От обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг совершил обстрелы по районам более 20 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, численность группировки захватчиков на Авдеевском и Запорожском направлениях остается постоянной – примерно по 50 тысяч оккупантов на обеих линиях фронта. Хотя ситуация довольно сложная, враг несет значительные потери.

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