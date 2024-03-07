Враг истощается: в ОСГВ 'Таврия' сказали, сколько военных РФ сосредоточено на Авдеевском и Запорожском направлениях

Численность группировки захватчиков на Авдеевском и Запорожском направлениях остается постоянной. Сейчас это около 50 тысяч оккупантов на обеих линиях фронта.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий. Он также добавил, что хотя ситуация достаточно сложная, враг несет значительные потери.

На Запорожском направлении оккупанты "истощаются, у них много раненых". "Врага уничтожают и общие потери россиян убитыми и ранеными за вчерашние сутки составили 389 человек. Еще три человека в плену и большое количество техники уничтожено. В частности, три танка, 10 боевых бронемашин, 19 артиллерийских систем и 17 автомобилей, три единицы спецтехники", – рассказал Лыховий.

ВСУ попытки наступления россиян конкретно на Запорожском направлении уже называют колымажными мясными штурмами. "Это потому, что они там достаточно активно пытаются использовать квадроциклы. Но не потому, что это быстрое средство передвижения, а потому, что у них просто выбиты танки, выбиты бронемашины и у них уже не остается бронетехники", – пояснил спикер ОСГВ.

Напомним, российские оккупационные войска наступают на всем участке фронта от Вербового до Работиного. Оккупанты учли результаты боев за Авдеевку и сейчас применяют такую же тактику на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска пытаются воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата ими Авдеевки в Донецкой области. Они поддерживают сравнительно высокий темп наступательных операций в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска установят более труднопроходимую оборону.

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