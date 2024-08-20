Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

На фронте в Украине в понедельник, 19 августа, произошло 154 боевых столкновения воинов Сил обороны с вражеским российским войском. Наиболее тяжелые бои (более 60 за сутки) продолжаются на Покровском направлении, где оккупанты активно штурмуют позиции украинских защитников, однако несут большие потери.

Видео дня

Об этом говорится в сводке с передовой по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что воины армии Украины продолжают решительно давать отпор противнику.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи ВСУ недалеко от Липцев и Волчанска. Четыре атаки остановлены, одна еще продолжается.

На Купянском направлении противник провел 13 наступательных и штурмовых действий. Больше всего – возле Синьковки и Глушковки, четыре и пять соответственно.

На Лиманском направлении захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев вблизи семи разных населенных пунктов. Активнее всего действовали возле Макеевки и Невского.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил пять наступательных действий вблизи Ивановского и Андреевки. ВСУ отразили все попытки противника продвинуться вперед.

На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного. Отражены 16 штурмов, еще пять продолжаются, четыре из них возле Торецка.

На Покровском направлении произошло 63 боестолкновения. Враг концентрировал свои усилия недалеко от населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Михайловка – провел там почти половину от общего количества атак. Силы обороны уже остановили 60 штурмов, три еще продолжаются.

По предварительной информации, ВСУ обезвредили на этом участке фронта 325 оккупантов, 133 из них ликвидированы. Также уничтожены 13 автомобилей, 12 БПЛА разных видов, пять пушек и минометов и четыре боевых бронированных машины. Кроме того, наши воины значительно повредили два миномета и 14 единиц вражеского автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 11 раз атаковал наши позиции вблизи Невельского и Константиновки. В результате боестолкновений потерпел поражение.

На Времивском направлении противник совершил пять штурмовых действий, в том числе в сторону Водяного. Все штурмы отражены.

На Приднепровском направлении одна атака оккупантов не имела успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что по сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий на Ореховском и Гуляйпольском направлениях снизилась. "Ноль" в Запорожской области третий день без боевых столкновений.