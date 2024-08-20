УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

Ольга Липич
War
3 минуты
120
Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

На фронте в Украине в понедельник, 19 августа, произошло 154 боевых столкновения воинов Сил обороны с вражеским российским войском. Наиболее тяжелые бои (более 60 за сутки) продолжаются на Покровском направлении, где оккупанты активно штурмуют позиции украинских защитников, однако несут большие потери.

Видео дня

Об этом говорится в сводке с передовой по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там подчеркнули, что воины армии Украины продолжают решительно давать отпор противнику.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи ВСУ недалеко от Липцев и Волчанска. Четыре атаки остановлены, одна еще продолжается.

Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

На Купянском направлении противник провел 13 наступательных и штурмовых действий. Больше всего – возле Синьковки и Глушковки, четыре и пять соответственно.

Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

На Лиманском направлении захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев вблизи семи разных населенных пунктов. Активнее всего действовали возле Макеевки и Невского.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Верхнекаменского.

Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

На Краматорском направлении противник совершил пять наступательных действий вблизи Ивановского и Андреевки. ВСУ отразили все попытки противника продвинуться вперед.

Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного. Отражены 16 штурмов, еще пять продолжаются, четыре из них возле Торецка.

Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

На Покровском направлении произошло 63 боестолкновения. Враг концентрировал свои усилия недалеко от населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Михайловка – провел там почти половину от общего количества атак. Силы обороны уже остановили 60 штурмов, три еще продолжаются.

Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

По предварительной информации, ВСУ обезвредили на этом участке фронта 325 оккупантов, 133 из них ликвидированы. Также уничтожены 13 автомобилей, 12 БПЛА разных видов, пять пушек и минометов и четыре боевых бронированных машины. Кроме того, наши воины значительно повредили два миномета и 14 единиц вражеского автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 11 раз атаковал наши позиции вблизи Невельского и Константиновки. В результате боестолкновений потерпел поражение.

На Времивском направлении противник совершил пять штурмовых действий, в том числе в сторону Водяного. Все штурмы отражены.

Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

На Приднепровском направлении одна атака оккупантов не имела успеха.

Враг активизировался на востоке и юге Украины: произошло 154 боевых столкновения – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой отметил, что по сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий на Ореховском и Гуляйпольском направлениях снизилась. "Ноль" в Запорожской области третий день без боевых столкновений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!