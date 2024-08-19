Интенсивность боев снижается, но есть нюанс: в ОСУО 'Таврия' рассказали о ситуации на юге Украины

С начала текущих суток в операционной зоне ОВСУ "Таврия" не зафиксированы попытки наступления российских войск. В то же время кремлевские террористы сбросили 6 авиабомб на регион.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. Он отметил, что по сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий на юге снижается.

"Если говорить о Запорожской области, то есть на Ореховском и Гуляйпольском направлениях, то там третий день "ноль" боевых столкновений. То, что касается штурмов россиян на земле, сегодня с начала суток до 16 часов не зафиксировано наступательных попыток противника", – рассказал спикер.

Он добавил, что боевая активность происходит только на левобережье Днепра, где наши подразделения продолжают удерживать плацдармы, в частности, в районе села Крынки.

"Там происходят небольшие попытки атаковать пехотными подразделениями численностью до отделения без бронетехники. Однако противник успеха не имеет, потери позиций не допущены", – рассказал Лиховий.

В то же время представитель добавил, что оккупанты применяют авиацию, в частности, наносят удары управляемыми авиабомбами – за текущие сутки их сбросили шесть. Также россияне обстреливают Запорожскую и Херсонскую области десятками неуправляемых авиационных ракет, работает артиллерия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Генштаба за сутки 17 августа на фронте в Украине произошло 139 боевых столкновений. Больше всего свирепствует враг на Покровском направлении: там защитники отбили 49 вражеских штурмов.

– Представитель ОТУ "Харьков" полковник Виталий Саранцев рассказал, что американские истребители F-16 уже используют на фронте. Вероятно, с этим связано, что в Харьковской области зафиксировано значительное уменьшение авиаобстрелов со стороны врага.