Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

С начала суток 21 июля на фронте произошло 58 боевых столкновений. Горячее всего сегодня на Покровском направлении, а также на Харьковщине.

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Во время штурмов и для ударов по населенным пунктам оккупанты активно применяют авиацию. Подробности о ситуации на 16 часов рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте характеризуется активностью врага на Харьковском, Купянском и Покровском направлениях, где он применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей, но на пути воплощению планов оккупантов стоят наши несокрушимые защитники, которые в чрезвычайно сложных условиях своими профессиональными действиями наносят врагу невосполнимые потери. В общей сложности, с начала суток произошло 58 боевых столкновений", – отмечено в сводке.

С начала суток и до 16 часов от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Это Угроеды, Объединенное, Турья, Александровка, Алексеевка, Мирополье, Лисковщина, Степок и Могрица.

Под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили уже 7 КАБов. Били в районы населенных пунктов Волчанск, Липцы, Борщевая, Глубокое, кроме того, нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Дехтярному.

На Харьковском направлении российские оккупанты семь раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Глубокого и Волчанска. Все вражеские атаки отражены подразделениями Сил обороны.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, еще два – продолжаются.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Выемка защитники украинской земли отразили три атаки оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурма позиций нашего войска вблизи Андреевки. В настоящее время идет бой. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до четырех. Враг сосредоточил свои усилия в районе Пивничного, Зализного и Нью-Йорка, где произошло четыре боестолкновения, три атаки противника до сих пор продолжаются. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Пивничное, Нью-Йорк и Торецк, за сегодняшний день враг уже сбросил 13 КАБов.

На Покровском направлении произошло наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты при поддержке авиации предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отразили шестнадцать атак противника, семь атак еще продолжаются. Потери неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки и Карловки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражены четыре атаки оккупационной армии.

На Времьевском направлении противник активно применяет авиацию, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли три неудачных попытки атаковать наши подразделения вблизи Работино и в направлении Новоданиловки. Также террористическая армия сбросила на Степногорск две управляемые авиационные бомбы.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационные удары, сбросив управляемые авиационные бомбы по районам населенных пунктов Тягинка, Томарино и Бургунка Херсонской области.

Напомним, утром 21 июля в Генштабе рассказывали, что накануне оккупанті пытались прорвать оборону ВСУ в районе Часова Яра. В целом же враг активизировался практически по всей линии фронта.