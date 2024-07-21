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Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
19,5 т.
Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

С начала суток 21 июля на фронте произошло 58 боевых столкновений. Горячее всего сегодня на Покровском направлении, а также на Харьковщине.

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Во время штурмов и для ударов по населенным пунктам оккупанты активно применяют авиацию. Подробности о ситуации на 16 часов рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте характеризуется активностью врага на Харьковском, Купянском и Покровском направлениях, где он применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей, но на пути воплощению планов оккупантов стоят наши несокрушимые защитники, которые в чрезвычайно сложных условиях своими профессиональными действиями наносят врагу невосполнимые потери. В общей сложности, с начала суток произошло 58 боевых столкновений", – отмечено в сводке.

С начала суток и до 16 часов от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Это Угроеды, Объединенное, Турья, Александровка, Алексеевка, Мирополье, Лисковщина, Степок и Могрица.

Под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили уже 7 КАБов. Били в районы населенных пунктов Волчанск, Липцы, Борщевая, Глубокое, кроме того, нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по Дехтярному.

На Харьковском направлении российские оккупанты семь раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Глубокого и Волчанска. Все вражеские атаки отражены подразделениями Сил обороны.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Андреевки, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, еще два – продолжаются.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Выемка защитники украинской земли отразили три атаки оккупационной армии.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурма позиций нашего войска вблизи Андреевки. В настоящее время идет бой. Ситуация контролируемая.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до четырех. Враг сосредоточил свои усилия в районе Пивничного, Зализного и Нью-Йорка, где произошло четыре боестолкновения, три атаки противника до сих пор продолжаются. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Пивничное, Нью-Йорк и Торецк, за сегодняшний день враг уже сбросил 13 КАБов.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

На Покровском направлении произошло наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты при поддержке авиации предприняли уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отразили шестнадцать атак противника, семь атак еще продолжаются. Потери неприятеля уточняются.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки и Карловки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражены четыре атаки оккупационной армии.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

На Времьевском направлении противник активно применяет авиацию, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

На Ореховском направлении оккупанты предприняли три неудачных попытки атаковать наши подразделения вблизи Работино и в направлении Новоданиловки. Также террористическая армия сбросила на Степногорск две управляемые авиационные бомбы.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

На Приднепровском направлении противник нанес авиационные удары, сбросив управляемые авиационные бомбы по районам населенных пунктов Тягинка, Томарино и Бургунка Херсонской области.

Враг активизировался в трех направлениях, от террористических атак пострадал ряд населенных пунктов – Генштаб

Напомним, утром 21 июля в Генштабе рассказывали, что накануне оккупанті пытались прорвать оборону ВСУ в районе Часова  Яра. В целом же враг активизировался практически по всей линии фронта.

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