Враг атаковал Черниговскую область дронами: есть раненый, повреждена энергоинфраструктура. Фото
Российские оккупанты снова атаковали Черниговскую область. В Черниговском районе захватчики ударили по объектам энергетической инфраструктуры и сельхозпредприятию.
Известно об одном пострадавшем. О последствиях ударов РФ по региону рассказал начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус
Россияне продолжают бить по Черниговщине
По словам Чауса, под ударами оккупантов регион находился на протяжении всех прошлых суток.
В частности, захватчики продолжили попытки уничтожить энергетику в регионе.
"Опять под ударом объекты энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. Восстановительные работы в областном центре продолжаются", – отметил начальник ОВА.
В этом же районе под вражеской атакой оказалось сельхозпредприятие. Там вспыхнул пожар, который ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Били захватчики и по Новгород-Северскому. Там с помощью FPV-дрона они атаковали местного жителя 32-лет на его собственном дворе. Мужчина получил ранения, в состоянии средней тяжести его госпитализировали.
В Корюковском районе из-за атаки беспилотником повреждено домохозяйство, сгорел сарай.
"Всего за сутки – 36 обстрелов. Под ударом – 21 населенный пункт", – подвел итоги вражеского террора Чаус.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября войска РФ атаковали железную дорогу в Одесской области. Повреждена инфраструктура, пришлось останавливать поезда, из-за чего они впоследствии продолжили движение с задержкой.
Однако остановка поездов помогла избежать жертв и пострадавших как среди пассажиров, так и среди сотрудников УЗ.
