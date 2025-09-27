УкраїнськаУКР
Враг атаковал Черниговскую область дронами: есть раненый, повреждена энергоинфраструктура. Фото

War
Российские оккупанты снова атаковали Черниговскую область. В Черниговском районе захватчики ударили по объектам энергетической инфраструктуры и сельхозпредприятию.

Известно об одном пострадавшем. О последствиях ударов РФ по региону рассказал начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

Россияне продолжают бить по Черниговщине

По словам Чауса, под ударами оккупантов регион находился на протяжении всех прошлых суток.

В частности, захватчики продолжили попытки уничтожить энергетику в регионе.

"Опять под ударом объекты энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. Восстановительные работы в областном центре продолжаются", – отметил начальник ОВА.

В этом же районе под вражеской атакой оказалось сельхозпредприятие. Там вспыхнул пожар, который ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Били захватчики и по Новгород-Северскому. Там с помощью FPV-дрона они атаковали местного жителя 32-лет на его собственном дворе. Мужчина получил ранения, в состоянии средней тяжести его госпитализировали.

В Корюковском районе из-за атаки беспилотником повреждено домохозяйство, сгорел сарай.

"Всего за сутки – 36 обстрелов. Под ударом – 21 населенный пункт", – подвел итоги вражеского террора Чаус.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября войска РФ атаковали железную дорогу в Одесской области. Повреждена инфраструктура, пришлось останавливать поезда, из-за чего они впоследствии продолжили движение с задержкой.

Однако остановка поездов помогла избежать жертв и пострадавших как среди пассажиров, так и среди сотрудников УЗ.

