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Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

Ольга Липич
War
3 минуты
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Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

На поле боя в Украине в течение четверга, 19 сентября, произошло 163 боевых столкновения воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Больше всего боев было на Покровском и Кураховском направлении – враг атакует позиции ВСУ, но успеха не имеет и несет большие потери.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Как отмечается, украинские защитники предотвращают попытки армии России продвинуться в глубину нашей территории, нанося врагу огневого поражения и истощая по всей линии фронта.

На Харьковском направлении противник трижды атаковал оборонительные рубежи ВСУ неподалеку от Волчанска и Тихого, успеха не имел. Потери армии РФ составили 72 оккупанта убитыми и ранеными. Также уничтожена артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники, 35 БПЛА, повреждены две артиллерийские системы и три авто.

Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

В Купянском направлении враг 11 раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки. Отражены девять атак, еще две продолжаются.

Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

На Лиманском направлении захватчики 28 раз атаковали позиции ВСУ недалеко от Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Силы обороны дали отпор россиянам, однако одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. ВСУ отразили семь атак.

Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

На Краматорском направлении украинские защитники остановили два наступательных действия россиян вблизи Курдюмовки и Ивановского, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. ВСУ отразили превосходящие силы врага. Армия РФ активно применяла авиацию, так были нанесены удары по районам Дружба, Клебан-Бык, Петровка и Екатериновка.

Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

На Покровском направлении оккупанты 36 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

В течение дня на этом участке фронта было обезврежено 248 оккупантов, 103 из них – безвозвратно. Также уничтожены два танка, три БМП, два БТР, три миномета и шесть единиц автомобильной техники. Поврежден танк, миномет и три автомобиля врага.

На Кураховском направлении враг 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. Еще продолжается 13 боестолкновений.

Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

На Времивском направлении захватчики совершили пять наступательных действий неподалеку от Угледара, Ровно и Катериновки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Пятихаток, Роботиного и Новоандреевки и Новоданиловки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма, три боестолкновения продолжаются.

Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что во время операции Сил обороны Украины в Курской области России на это направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских кафиров. Украинские воины продолжают активные действия в Курщине.

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