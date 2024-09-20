Враг атаковал на десяти направлениях, но успеха не имел: на фронте произошло 163 боевых столкновения – Генштаб

На поле боя в Украине в течение четверга, 19 сентября, произошло 163 боевых столкновения воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Больше всего боев было на Покровском и Кураховском направлении – враг атакует позиции ВСУ, но успеха не имеет и несет большие потери.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Как отмечается, украинские защитники предотвращают попытки армии России продвинуться в глубину нашей территории, нанося врагу огневого поражения и истощая по всей линии фронта.

На Харьковском направлении противник трижды атаковал оборонительные рубежи ВСУ неподалеку от Волчанска и Тихого, успеха не имел. Потери армии РФ составили 72 оккупанта убитыми и ранеными. Также уничтожена артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники, 35 БПЛА, повреждены две артиллерийские системы и три авто.

В Купянском направлении враг 11 раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки. Отражены девять атак, еще две продолжаются.

На Лиманском направлении захватчики 28 раз атаковали позиции ВСУ недалеко от Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Силы обороны дали отпор россиянам, однако одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. ВСУ отразили семь атак.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили два наступательных действия россиян вблизи Курдюмовки и Ивановского, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали силы обороны возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. ВСУ отразили превосходящие силы врага. Армия РФ активно применяла авиацию, так были нанесены удары по районам Дружба, Клебан-Бык, Петровка и Екатериновка.

На Покровском направлении оккупанты 36 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

В течение дня на этом участке фронта было обезврежено 248 оккупантов, 103 из них – безвозвратно. Также уничтожены два танка, три БМП, два БТР, три миномета и шесть единиц автомобильной техники. Поврежден танк, миномет и три автомобиля врага.

На Кураховском направлении враг 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. Еще продолжается 13 боестолкновений.

На Времивском направлении захватчики совершили пять наступательных действий неподалеку от Угледара, Ровно и Катериновки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Пятихаток, Роботиного и Новоандреевки и Новоданиловки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма, три боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что во время операции Сил обороны Украины в Курской области России на это направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских кафиров. Украинские воины продолжают активные действия в Курщине.

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