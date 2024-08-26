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Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

Надежда Данищук
War
4 минуты
372
Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

Проходят девятьсот пятнадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг осатанел и непрерывно атакует позиции украинских бойцов по всем направлениям фронта. Украинские защитники стойко сдерживают натиск окупантов, наносят врагу значительные потери.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 26 августа 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 148 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Враг нанес один ракетный удар, применив 127 ракет, 59 авиационных ударов с применением 81 КАБ, 649 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении кафиры в течение дня совершили атаку близ Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили штурмовые действия противника. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 62 кафира погибшими и ранеными, уничтожены танк, боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники. Кроме того, поврежден танк, четыре артиллерийские системы и восемь единиц автомобильной техники врага.

Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении Силами обороны отражены 14 атак противника в районе населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка и Андреевка.

Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении враг 18 раз атаковал, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского, все вражеские атаки отражены.

На Северском направлении на протяжении дня наши защитники отражали семь штурмовых действий врага в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Наши подразделения мужественно удерживают занятые позиции и рубежи, решительно отражают попытки наступления окупантов, продолжается бой близ Выемки.

Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении потерпели неудачу четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра.

Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

На Торецком направлении ситуация напряженная, сегодня противник, при поддержке авиации, 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону. Атака в районе Нью-Йорка продолжается.

Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении сложная ситуация. С начала суток в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка, Карловка украинские подразделения отражали 56 наступательных и штурмовых действий врага. Шесть боеприкосновений в настоящее время еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, наносят врагу урон.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты потеряли почти две сотни военных убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили две артиллерийские системы, два миномета и три единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждена одна артсистема и четыре автомобиля.

Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили 12 атак противника, четыре боестолкновения продолжаются вблизи Карловки и Невельского.

Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

На Времивском направлении тоже жарко. Здесь произошло 20 боеприкосновений в направлении Водяного и Угледара. До сих пор длится четыре атаки вблизи Пречистовки.

Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили три попытки противника атаковать наши позиции в островной зоне, противник успеха не имел.

Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

В других направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. МИД нашего государства призвал Минск "не совершать трагических для своей страны ошибок под давлением Москвы" и увести войска.

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