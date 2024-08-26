Враг атаковал по всем направлениям фронта: произошло 148 боевых столкновений – Генштаб

Проходят девятьсот пятнадцатые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг осатанел и непрерывно атакует позиции украинских бойцов по всем направлениям фронта. Украинские защитники стойко сдерживают натиск окупантов, наносят врагу значительные потери.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 26 августа 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 148 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Враг нанес один ракетный удар, применив 127 ракет, 59 авиационных ударов с применением 81 КАБ, 649 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении кафиры в течение дня совершили атаку близ Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили штурмовые действия противника. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 62 кафира погибшими и ранеными, уничтожены танк, боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники. Кроме того, поврежден танк, четыре артиллерийские системы и восемь единиц автомобильной техники врага.

На Купянском направлении Силами обороны отражены 14 атак противника в районе населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка и Андреевка.

На Лиманском направлении враг 18 раз атаковал, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского, все вражеские атаки отражены.

На Северском направлении на протяжении дня наши защитники отражали семь штурмовых действий врага в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Наши подразделения мужественно удерживают занятые позиции и рубежи, решительно отражают попытки наступления окупантов, продолжается бой близ Выемки.

На Краматорском направлении потерпели неудачу четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении ситуация напряженная, сегодня противник, при поддержке авиации, 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону. Атака в районе Нью-Йорка продолжается.

На Покровском направлении сложная ситуация. С начала суток в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка, Карловка украинские подразделения отражали 56 наступательных и штурмовых действий врага. Шесть боеприкосновений в настоящее время еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, наносят врагу урон.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты потеряли почти две сотни военных убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили две артиллерийские системы, два миномета и три единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждена одна артсистема и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили 12 атак противника, четыре боестолкновения продолжаются вблизи Карловки и Невельского.

На Времивском направлении тоже жарко. Здесь произошло 20 боеприкосновений в направлении Водяного и Угледара. До сих пор длится четыре атаки вблизи Пречистовки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили три попытки противника атаковать наши позиции в островной зоне, противник успеха не имел.

В других направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. МИД нашего государства призвал Минск "не совершать трагических для своей страны ошибок под давлением Москвы" и увести войска.

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