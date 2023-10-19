Враг атаковал под Клищеевкой и безуспешно штурмовал авиацией Марьинку и Авдеевку: детали боев от Генштаба

На протяжении суток 19 октября вдоль всей линии российско-украинского фронта произошло 70 боевых столкновений, Силам обороны удалось отбить все атаки противника. Российские захватчики применяли военную авиацию для обстрела позиций на Марьинке и Авдеевке, однако это не привело их к намеченной цели.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. За день враг нанес восемь ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура", – подчеркнули украинские защитники.

Также Россия сегодня цинично применила баллистическую ракету "Искандер-М" по гражданскому объекту в Николаеве. Кроме того, оккупанты применили ударные БпЛА типа Shahed-136/131 по югу Украины, большинство из которых было уничтожено противовоздушной обороной.

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В Генштабе описали оперативную обстановку на ключевых направлениях сражений:

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них: Сосновка, Костобобров, Гремяч Черниговской области; Волфино, Кияница, Степок, Новодмитровка, Рясное Сумской области; Адрадное, Колодезное, Тополя Харьковской области;

на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Песчаное Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Синьковка, Ивановка, Кисловка, Крахмальное, Песчаное, Берестово Харьковской области;

на Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Спирное, Выемка и Веселое Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Звановка, Раздоловка Донецкой области;

на Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности Васюкивка, Миньковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области;

на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов: Авдеевка, Новокалиново, Степное, Северное Донецкой области, где Силами обороны отражено более 10 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них: Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Опросное, Первомайское, Невельское Донецкой области;

на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 11 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности: Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Угледар и Павловка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Роботино и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, в частности: Малая Токмачка, Орехов, Работино, Каменское, Плавное, Приморское Запорожской области;

на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Веселое Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись: Инженерное, Антоновка, Камышаны Херсонской области и город Херсон.

Украинская авиация нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийским средствам противника.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, появление на вооружении у ВСУ баллистических ракет ATACMS могут существенно изменить правила игры на фронте. Теперь российским оккупантам придется рассредоточивать склады и командные пункты.

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