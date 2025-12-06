Враг атаковал Славянск: есть раненые, повреждены многоэтажки. Фото

Страна-террорист не прекращает обстрелы Украины и ее мирных жителей. В субботу, 6 декабря, Россия атаковала Донецкую область. Предварительно, шесть человек были ранены в результате удара по Славянску.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин. Он рассказал, что вечером, в праздник, россияне сбросили на город авиабомбу, ранили шесть человек от 38 до 69 лет. Повреждены 7 многоэтажек, 2 нежилых здания и 6 автомобилей.

"Не рискуйте своей жизнью и жизнью своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! Чтобы эвакуироваться: 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal). Для тяжелобольных и людей с инвалидностью: 0800332614", – говорится в сообщении чиновника.

Комментарий областной прокуратуры

Правоохранители зафиксировали последствия вражеского обстрела. 6 декабря 2025 года в 16:46 войска ВС РФ нанесли удар по городу, использовав "ФАБ-250" с УМПК. Авиабомба попала вблизи многоэтажного жилого дома.

В результате обстрела ранены двое 38 и 69-летних мужчин и четыре женщины в возрасте 44, 60, 62 и 63 лет, которые находились в своих домах. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и резаные раны.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту "Военного преступления" (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры на месте принимают все возможные и надлежащие меры для документирования последствий обстрела гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 декабря российские войска начали массированную комбинированную ракетно-пушечную атаку. РФ подняла стратегическую авиацию и запустила по Украине БпЛА, "Кинжалы" и баллистику, уже утром состоялись пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил очередной массированный обстрел со стороны России, который был направлен на железнодорожную и энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, атаки с дронов и ракет наносят значительные разрушения и приводят к новым жертвам.

