Враг атаковал дроном центр Сум, повреждены рынок и офисы. Фото и видео

Войска России днем в пятницу, 15 августа, нанесли удар дроном по центру Сум. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, в частности центральный рынок и офисные здания, вспыхнул пожар.

О попадании сообщили руководитель Сумской ОГА Олег Григоров и и.о. городского головы Артем Кобзарь. Информация о пострадавших уточняется.

"Опять враг атаковал город Сумы. Прилет вражеского беспилотника в центральную часть города. На месте работают все необходимые службы. Сейчас есть угроза повторного удара", – сказал глава города на месте попадания.

Взрыв в Сумах был слышен около 17:11, а около 17:53 прогремел повторный, сообщают местные СМИ.

В полиции Сумщины информировали, что в результате прилета повреждены рынок и здания с офисными помещениями, расположенные напротив места удара.

"Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и другие экстренные службы. Правоохранители документируют последствия обстрела и собирают доказательную базу для фиксации военных преступлений РФ", – говорится в сообщении.

На рынке в Сумах повреждены около 20 палаток, а также 20 окон, рассказал "Суспільному" начальник управления муниципальной безопасности Виталий Дейниченко.

Перед этим оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровскому району, сообщил Лысак. Из-за вражеской атаки на Днепровский район повреждены грузовик и микроавтобус. Погиб мужчина, сообщили в Днепропетровской ОГА.

Дополняется...