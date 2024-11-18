Враг атакует Киевщину 'Шахедами', работают силы ПВО: куда летят дроны

В ночь на понедельник, 18 ноября, Россия снова атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины, в частности Киевской области.

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Как сообщила Киевская областная военная администрация, в воздушном пространстве нашей страны была зафиксирована БПЛА, двигающаяся в сторону столицы. Силы противовоздушной обороны начали работать по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - призвали власти и напомнили о необходимости соблюдать информационную тишину.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили о "Шахеде", который летит через Полтавщину в направлении Киевщины в 23:01.

Уже в полночь украинские защитники предупредили, что с северо-востока появилась угроза применения баллистического вооружения .

В 00:07 в ПС отметили, что зафиксированы ракеты в направлении Сум и Полтавы.

По состоянию на данный момент мониторы ПС сообщают о трех беспилотниках врага на пересечении Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей. Еще один летит из Черкасской области в сторону Полтавы. И еще один новый зафиксировали в Конотопском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 17 ноября российские войска нанесли удары по Одесщине. В результате российских обстрелов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень. В нескольких жилых домах загорелись пожары, произошли разрушения.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, за прошедшие ночь и утро Россия запустила Украиной около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожило более 140 целей.